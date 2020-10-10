Almanya Ukrayna'yı deplasmanda devirdi

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde Ukrayna ile Almanya karşı karşıya geldi.



NSK Olimpijs'kyj Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Almanya 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maçın 20. dakikasında Mathias Ginter'in golüyle öne geçen Almanya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Goretzka farkı ikiye çıkaran isim oldu. 76. dakikaya gelindiğinde ise Malinovski Ukrayna adına kazanılan penaltıyı gole çevirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Almanya mücadeleyi 2-1 kazandı.



Bu sonucun ardından Almanya, grubunda 3. maçında galibiyeti elde etmeyi başarırken 5 puana yükseldi. Ukrayna ise 3 puanda kaldı.



