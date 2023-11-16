Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü yapacağı özel maçta, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2023 16:16
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü yapacağı özel maçı, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya-Türkiye maçını, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Tomasz Musial ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Pawel Raczkowski ve Krzysztof Jakubik, maçın VAR hakemleri olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te yapacağı maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery