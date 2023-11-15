Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesinde Almanya ile hazırlık maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Takımı son hazırlıklarını yapıyor. Vincenzo Montella yönetiminde geçtiğimiz maçlarda başarılı skorlar elde eden milli takım, EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Peki, Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Almanya-Türkiye hazırlık maçı, 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.Almanya ile 18 Kasım'da özel müsabakada, Galler'le de 21 Kasım'da 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Eleme Grubu son maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kamp programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını saat 16.00'da gerçekleştirecek.A Milli Takım kafilesi, 16 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 17 Kasım Cuma günü TSİ 18.15'te Almanya maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi idmanını toplantının ardından TSİ 19.00'da statta gerçekleştirecek.A Milli Takım, Galler ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçı için 19 Kasım Pazar günü TSİ 18.30'da THY'ye ait uçakla Berlin'den Cardiff'e geçecek.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, 20 Kasım Pazartesi günü TSİ 20.45'te maçın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından TSİ 21.15'te statta bir yürüyüş yapacak. Bu etkinlikten medyaya 15 dakikalık görüntü alma olanağı sağlanacak.21 Kasım Salı günü oynanacak Galler-Türkiye maçı, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.