Almanya-Türkiye: 7 Ekim'de Köln'de!

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye ile hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.



Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, Türkiye ile 7 Ekim'de Köln'de bir hazırlık maçı oynanacağını sitesinden açıkladı.



"SEYİRCİLİ OYNAMAYI UMUYORUZ"



Joachim Löw, "Sonbahar mevsiminde bazı hazırlık maçları oynayacağız. Gelecek yaz Avrupa Şampiyonası olacak ve öncesinde genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca, bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.



