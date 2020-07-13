Almanya-Türkiye: 7 Ekim'de Köln'de!

A Milli Futbol Takımımız, Almanya ile 7 Ekim'de Köln'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Almanya-Türkiye: 7 Ekim'de Köln'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2020 14:42
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye ile hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, Türkiye ile 7 Ekim'de Köln'de bir hazırlık maçı oynanacağını sitesinden açıkladı.

"SEYİRCİLİ OYNAMAYI UMUYORUZ"

Joachim Löw, "Sonbahar mevsiminde bazı hazırlık maçları oynayacağız. Gelecek yaz Avrupa Şampiyonası olacak ve öncesinde genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca, bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için