Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Romanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Almanya oldu.



Almanya'ya galibiyeti getiren golü 16. dakikada Serge Gnabry kaydetti.



Konuk ekip Almanya'da İlkay Gündoğan ve Emre Can maça 11'de başladı. Türk asıllı iki futbolcu, 90 dakika sajada kaldı.



Bu galibiyetin ardından puanını 6 yaptı, Romanya 3 puanda kaldı.



Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda çarşamba günü Romanya, Ermenistan'a konuk olacak. Almanya, Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak.



