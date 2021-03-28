Almanya, Romanya'yı tek golle geçti

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, Romanya'yı deplasmanda tek golel geçti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Almanya, Romanya'yı tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2021 23:41
Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Romanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Almanya oldu.

Almanya'ya galibiyeti getiren golü 16. dakikada Serge Gnabry kaydetti.

Konuk ekip Almanya'da İlkay Gündoğan ve Emre Can maça 11'de başladı. Türk asıllı iki futbolcu, 90 dakika sajada kaldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 6 yaptı, Romanya 3 puanda kaldı.

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda çarşamba günü Romanya, Ermenistan'a konuk olacak. Almanya, Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.