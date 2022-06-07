Almanya ile İngiltere, bu akşam UEFA Uluslar Ligi maçında karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'daki mücadele saat 21:45'te başlayacak ve maç S Sport Plus'tan yayınlanacak. Almanya Teknik Direktörü Hansi Flick, maç hakkında konuştu.



"KANE BİRİNCİ SINIF BİR OYUNCU, DİKKAT ETMELİYİZ"



Flick, "Bu bir klasik ve bu tip maçlar her zaman özel olmuştur. Hazır ve yoğun bir şekilde oynamamız, kendi futbolumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Rakibimizde birçok harika oyuncu var ve fiziksel olarak da çok iyiler. Örneğin; Kane birinci sınıf bir oyuncu. Dikkat etmeliyiz. Bunun dışında zor olacak ama kendi planımıza bağlı kalmamız önemli" ifadelerini kullandı.



ALMANYA'NIN GRUBU ZORLU



Almanya, ilk maçta İtalya ile 1-1 berabere kalmıştı. Grupta, Almanya'nın dışında İngiltere ve Macaristan bulunuyor. Panzerler'de Hansi Flick, hatırlanacağı üzere Joachim Löw'den bayrağı devralmıştı.





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