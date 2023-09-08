Almanya Milli Takımının yeni kaptanı İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımının yeni kaptanı oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Almanya Milli Takımının yeni kaptanı İlkay Gündoğan
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08 Eylül 2023 14:45
Son güncelleme 08 Eylül 2023 14:48
Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan'a büyük görev...

Başarılı oyuncu İlkay Gündoğan, teknik direktör Hansi Flick tarafından takımın birinci kaptanlığına getirildi.

Milli takımda İlkay'ın ardından diğer kaptanlar Joshua Kimmich ve Thomas Müller olacak.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI 

2011 yılından bu yana Almanya milli takımında forma giyen İlkay, 67 karşılaşmada 17 gol kaydetti.

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