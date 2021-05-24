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Almanya Milli Takımı'nda Hansi Flick dönemi

Almanya A Milli Takımı'nın yeni hocasının, daha önce Bayern Münih ile şampiyonluk yaşayan Hansi Flick'in olacağı açıklandı.

Almanya Milli Takımı'nda Hansi Flick dönemi
Almanya A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, daha önce Bayern Münih ile şampiyonluk yaşayan Hansi Flick'in olacağı bildirildi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Hansi Flick'in Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağı belirtilerek, Flick'in 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada sözleşmenin Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'ü de kapsadığı belirtildi.

Flick'in, takımı EURO 2020'den sonra Teknik Direktör Joachim Löw'den devralacağı ifade edilen açıklamada, sözleşmenin ise 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

2006-2014 yıllarında Alman Milli Takımı'nda Löw'ün yardımcısı olarak görev yapan Flick, ardından DFB sportif direktörlük görevine getirilmişti. 2017'de kendi isteğiyle DFB'den ayrılan Flick, 2018'e kadar Hoffenheim takımında üst yönetici olarak çalıştı.

2019'da Bayern Münih'in teknik direktörü olan Flick, bu takımla aralarında 2 lig şampiyonluğu ve 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun da bulunduğu 7 kupa kazandı.

Hansi Flick 1ay önce, sezon sonunda Bayern Münih yönetiminden 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.

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