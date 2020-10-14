Almanya Milli Takımı Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Almanya Milli Takımı, Kim Milyoner Olmak İster'in Almanya versiyonuna katılarak kazandığı para ödülünü bağışladı.



Almanya'da ekranlara gelen yarışma programına katılan isimler Goretzka, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Kevin Trapp, Lucas Klostermann ve Milli Takım yöneticilerinden Oliver Bierhoff oldu. Yarışmada Bierhoff - Trapp ikilisi 32 bin euro, Goretzka Kimmich ikilisi 64 bin euro kazanırken Klostermann - Süle ikilisi ise 125 bin euro kazanmayı başardı.



Kazanılan 222.500 euronun yarısının Almanya'da koronavirüsle mücadele eden sağlık kuruluşlarına, geri kalan paranın ise çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlandığı açıklandı.



