Almanya Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbola hasret kaldığımız bu günlerde, Bundesliga coşkusu bu kez hafta içi yaşanacak. Sporx iddaa ekibi, Almanya'a oynanacak karşılaşmalardan tahminlerini sizler için hazırladı. İşte hafta arası karşılaşmalarının bankoları...
Bu arada Almanya Ligi'nde bu akşam oynanacak bir maç Türkiye'de şifresiz yayınlanacak. TV'de Bugün sayfasından günün şifresiz maçına ve yayın akışına şuradan ulaşabilirsiniz; 26 Mayıs Salı TV'de Bugün
DORTMUND - B.MÜNİH
Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği bu dönemde tüm dünyada Dortmund ile Bayern Münih'in yarışını izliyor. Aradan sonra lige çılgın şekilde başlayan Dortmund ile Bayern Münih, sezon bitene kadar tüm maçlarını kazanacak gibi görünüyor. Ancak bu maç şampiyonluk yarışında birçok sorunun cevabını verecek. Dortmund kazanması halinde farkı 1'e indirecek. Bayern Münih ise kazanırsa farkı 7 yapacak ve büyük ihtimalle sezonu kupayla noktalayacak. Böylesine önemli bir kader maçında bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Dortmund ve Bayern Münih, geride kalarak sonuç almayı düşünmeyecektir. Yine ilk düdükle birlikte nefes kesen bir maç olacaktır. Önerim 2,5 ve 3,5 Üst seçeneklerinden yana olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Brandt, Hazard, Haaland.
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski
W.BREMEN - M'GLADBACH
Almanya Ligi'nde Weerder Bremen ile Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Werder Bremen, hafta sonu Freiburg'u deplasmanda 1-0 yenerek 2020 yılında ligde ikinci galibiyetini aldı. Forttuna Düsseldorf ile farkı 3'e indiren Werder Bremen'in bir maçı da eksik. Nuri Şahin ve Ömer Toprak'lı Werder Bremen'in kümede kalma umudunu arttırması için arka arkaya puanlar alması gerekiyor. Ancak bu hafta karşılarında Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Mönchengladbach olacak. Hafta sonu sahasında ağırladığı Leverkusen'e kaybeden Mönchengladbach, bir anda kendini 5. sırada buldu. Bu durumu toparlamak için Bremen deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyorlar. Açıkçası bunu da başarabileceklerini düşünüyorum.
MUHTEMEL 11'LER
Werder Bremen: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Freidl; Eggestein, Vogt, Klaassen; Bittencourt, Sargent, Rashica
Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Benes; Thuram, Stindl, Hofmann; Plea
LEVERKUSEN - WOLFSBURG
Almanya Ligi'nde Leverkusen ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Ligin flaş takımlarından Leverkusen Peter Bosz yönetiminde harika işler yapıyor. 2020 yılında oynadığı 10 maçta 1 kez kaybeden, 1 kez berabere kalan leverkusen 8 maçı da kazanarak mükemmel bir grafik çizdi. Özellikle Mönchengladbach'ı da hafta sonu yenmiş olmaları, onları 4. sıraya yükseltti. Şimdi önemliş olan burada tutunmaları. 53 puanlı Leverkusen ve 52 puanlı Mönchengladbach'ın hemen arkasında 39 puanla yer alan Wolfsburg ise UEFA Avrupa Ligi bileti almak istiyor. Hafta sonu Dortmund'a kaybeden Wolfsburg'u yien zor bir maç bekliyor ve bu karşılaşmadan da puan alcaklarını düşünmüyorum. Leverkusen galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz.
MUHTEMEL 11'LER
Leverkusen: Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba, Wendell; Aranguiz, Demirbay; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz
Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst
LEIPZIG - HERTHA BERLİN
Almanya Ligi'nde Leipzig ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mainz'ı deplasmanda 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Leipzig adeta gövde gösterisi yaptı. Yetenekli oyuncularıyla iyi bir sezon geçiren Leipzig, en kötü ihtimalle Dortmund ve Bayern Münih'in arkasında ligi bitirmek istiyor. Koronavirüs arasının ardından iyi bir başlangıç yapan Hertha Berlin, Hoffenheim ve Union Berlin'e toplamda 7 gol atarken, kalesinde gol görmedi. Bu hafta Leipzig'i gerçekten zor bir maç bekliyor. Kıran kırana geçmesini beklediğim mücadelede karşılıklı goller bizleri bekliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Werner; Schick
Hertha Berlin: Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Skjelbred, Grujic; Lukebakio, Darida, Cunha; Ibisevic
F.DUSSELDORF - SCHALKE
Almanya Ligi'nde Fortuna Düsseldorf ile Schalke karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ın da gol attığı Köln deplasmanında 2-0 öne geçti ama skoru koruyamadı ve 1 puanla yetindi. UEFA Avrupa Ligi bileti almak isteyen Schalke ise Augsburg'u ağırladığı maçta inanılmaz savunma hataları yaparak 3-0 mağlup oldu. Savunma anlamında sıkıntılar çeken Fortuna Düsseldorf ile Schalke'nin mücadelesinde kazanan kim olacaktır bilinmez ama iki takımın da bu sorunun devam edeceği bir gerçek gibi görünüyor. Forvetler, savunmaların hatalarını iyi değerlendirecektir. karşılaşam için karşılıklı gol var seçeneği oldukça ideal diyebilirim.
MUHTEMEL 11'LER
Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, Kaan Ayhan, Giesselmann, Zimmermann, Stöger, Berisha, Thommy, Suttner, Kenan Karaman, Hennings
Schalke: Schubert, Oczipka, Nastasic, Sané, Kenny, McKennie, Caligiuri, Schöpf, Matondo, Raman, Gregoritsch
UNION BERLIN - MAINZ
İki takım için de geçtiğimiz hafta kabus gibi geçti. Union Berlin, derbide Hertha Berlin karşısında 4-0'lık yenilgi alırken, Mainz ise Leipzig'e ev sahibi olduğu maçta 5 golle boyun eğdi. Kümede kalma hattının hemen üzerinde olan Union Berlin ve Mainz açısından bu maç artık 3 puandan daha fazlası demek. İki takımın da defansif olarak yaşadığı sıkıntılar bu kadar ayyuka çıkmışken, bu maçta da en büyük beklentimizin gol olması kaçınılmaz. Mainz'ın deplasmanda oynadığı son 8 maçta 2.5 gol üstü skor ortaya çıktı ve bunun yanında Union Berlin, son 4 maçında en az 2 gol yedi. Tercihimiz 2.5 Üstü, oran arayanlar 3.5 Üstü ve ve İlk yarı 1.5 Üst de deneyebilir.
MUHTEMEL 11'LER
Union Berlin: Gikiewicz; Friedrich, Hubner, Parensen; Trimmel, Reichel, Promel, Andrich, Bulter, Andersson, Ujah.
Mainz: Müller; Bruma, St. Juste, Niakhate; Baku, Latza, Fernandes, Martín; Boëtius, Quaison; Onisiwo.
AUGSBURG - PADERBORN
Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Schalke karşısında sansasyonel bir galibiyet çıkartan Augsburg, bu hafta Paderborn'u konuk edecek. Augsburg maçın ağır favorisi olarak gösteriliyor ancak Bundesliga'da bu tip flaş galibiyetin ardından çıkılan maçlara ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Hoffenheim karşısında bir puan çıkartan Paderborn'da teknik direktör Steffen Baumgart, Augsburg karşısında bazı değişiklikler yapabileceğini açıkladı. Augsburg'ta ise önemli bir sakat ya da eksliklik bulumuyor. Augsburg'un Schalke karşısında sürprize imza atarak kazanması Paderborn maçı öncesi kafamda bazı soru işaretleri oluşturuyor ve dolayısıyla taraf bahisinden daha ziyade alternatif bahislere yönelmenizi önereceğim.
* 1.30 Augsburg gol yer
* 1.70 Augsburg 1.5+ gol atar
* 1.55 İki takım da gol atar
* 1.45 8.5 Korner üstü
MUHTEMEL 11'LER
Augsburg: : Luthe; Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max; Khedira, Gruezo; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner.
Paderborn: Zingerle; Drager, Schonlau, Hunemeier, Collins; Gjasula; Proger, Vsiliadis, Antwi-Adjei, Jastrzembski; Srbeny.
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Bu arada Almanya Ligi'nde bu akşam oynanacak bir maç Türkiye'de şifresiz yayınlanacak. TV'de Bugün sayfasından günün şifresiz maçına ve yayın akışına şuradan ulaşabilirsiniz; 26 Mayıs Salı TV'de Bugün
DORTMUND - B.MÜNİH
Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği bu dönemde tüm dünyada Dortmund ile Bayern Münih'in yarışını izliyor. Aradan sonra lige çılgın şekilde başlayan Dortmund ile Bayern Münih, sezon bitene kadar tüm maçlarını kazanacak gibi görünüyor. Ancak bu maç şampiyonluk yarışında birçok sorunun cevabını verecek. Dortmund kazanması halinde farkı 1'e indirecek. Bayern Münih ise kazanırsa farkı 7 yapacak ve büyük ihtimalle sezonu kupayla noktalayacak. Böylesine önemli bir kader maçında bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Dortmund ve Bayern Münih, geride kalarak sonuç almayı düşünmeyecektir. Yine ilk düdükle birlikte nefes kesen bir maç olacaktır. Önerim 2,5 ve 3,5 Üst seçeneklerinden yana olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Brandt, Hazard, Haaland.
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski
W.BREMEN - M'GLADBACH
Almanya Ligi'nde Weerder Bremen ile Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Werder Bremen, hafta sonu Freiburg'u deplasmanda 1-0 yenerek 2020 yılında ligde ikinci galibiyetini aldı. Forttuna Düsseldorf ile farkı 3'e indiren Werder Bremen'in bir maçı da eksik. Nuri Şahin ve Ömer Toprak'lı Werder Bremen'in kümede kalma umudunu arttırması için arka arkaya puanlar alması gerekiyor. Ancak bu hafta karşılarında Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Mönchengladbach olacak. Hafta sonu sahasında ağırladığı Leverkusen'e kaybeden Mönchengladbach, bir anda kendini 5. sırada buldu. Bu durumu toparlamak için Bremen deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyorlar. Açıkçası bunu da başarabileceklerini düşünüyorum.
MUHTEMEL 11'LER
Werder Bremen: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Freidl; Eggestein, Vogt, Klaassen; Bittencourt, Sargent, Rashica
Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Benes; Thuram, Stindl, Hofmann; Plea
LEVERKUSEN - WOLFSBURG
Almanya Ligi'nde Leverkusen ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Ligin flaş takımlarından Leverkusen Peter Bosz yönetiminde harika işler yapıyor. 2020 yılında oynadığı 10 maçta 1 kez kaybeden, 1 kez berabere kalan leverkusen 8 maçı da kazanarak mükemmel bir grafik çizdi. Özellikle Mönchengladbach'ı da hafta sonu yenmiş olmaları, onları 4. sıraya yükseltti. Şimdi önemliş olan burada tutunmaları. 53 puanlı Leverkusen ve 52 puanlı Mönchengladbach'ın hemen arkasında 39 puanla yer alan Wolfsburg ise UEFA Avrupa Ligi bileti almak istiyor. Hafta sonu Dortmund'a kaybeden Wolfsburg'u yien zor bir maç bekliyor ve bu karşılaşmadan da puan alcaklarını düşünmüyorum. Leverkusen galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz.
MUHTEMEL 11'LER
Leverkusen: Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba, Wendell; Aranguiz, Demirbay; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz
Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst
LEIPZIG - HERTHA BERLİN
Almanya Ligi'nde Leipzig ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mainz'ı deplasmanda 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Leipzig adeta gövde gösterisi yaptı. Yetenekli oyuncularıyla iyi bir sezon geçiren Leipzig, en kötü ihtimalle Dortmund ve Bayern Münih'in arkasında ligi bitirmek istiyor. Koronavirüs arasının ardından iyi bir başlangıç yapan Hertha Berlin, Hoffenheim ve Union Berlin'e toplamda 7 gol atarken, kalesinde gol görmedi. Bu hafta Leipzig'i gerçekten zor bir maç bekliyor. Kıran kırana geçmesini beklediğim mücadelede karşılıklı goller bizleri bekliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Werner; Schick
Hertha Berlin: Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Skjelbred, Grujic; Lukebakio, Darida, Cunha; Ibisevic
F.DUSSELDORF - SCHALKE
Almanya Ligi'nde Fortuna Düsseldorf ile Schalke karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ın da gol attığı Köln deplasmanında 2-0 öne geçti ama skoru koruyamadı ve 1 puanla yetindi. UEFA Avrupa Ligi bileti almak isteyen Schalke ise Augsburg'u ağırladığı maçta inanılmaz savunma hataları yaparak 3-0 mağlup oldu. Savunma anlamında sıkıntılar çeken Fortuna Düsseldorf ile Schalke'nin mücadelesinde kazanan kim olacaktır bilinmez ama iki takımın da bu sorunun devam edeceği bir gerçek gibi görünüyor. Forvetler, savunmaların hatalarını iyi değerlendirecektir. karşılaşam için karşılıklı gol var seçeneği oldukça ideal diyebilirim.
MUHTEMEL 11'LER
Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, Kaan Ayhan, Giesselmann, Zimmermann, Stöger, Berisha, Thommy, Suttner, Kenan Karaman, Hennings
Schalke: Schubert, Oczipka, Nastasic, Sané, Kenny, McKennie, Caligiuri, Schöpf, Matondo, Raman, Gregoritsch
UNION BERLIN - MAINZ
İki takım için de geçtiğimiz hafta kabus gibi geçti. Union Berlin, derbide Hertha Berlin karşısında 4-0'lık yenilgi alırken, Mainz ise Leipzig'e ev sahibi olduğu maçta 5 golle boyun eğdi. Kümede kalma hattının hemen üzerinde olan Union Berlin ve Mainz açısından bu maç artık 3 puandan daha fazlası demek. İki takımın da defansif olarak yaşadığı sıkıntılar bu kadar ayyuka çıkmışken, bu maçta da en büyük beklentimizin gol olması kaçınılmaz. Mainz'ın deplasmanda oynadığı son 8 maçta 2.5 gol üstü skor ortaya çıktı ve bunun yanında Union Berlin, son 4 maçında en az 2 gol yedi. Tercihimiz 2.5 Üstü, oran arayanlar 3.5 Üstü ve ve İlk yarı 1.5 Üst de deneyebilir.
MUHTEMEL 11'LER
Union Berlin: Gikiewicz; Friedrich, Hubner, Parensen; Trimmel, Reichel, Promel, Andrich, Bulter, Andersson, Ujah.
Mainz: Müller; Bruma, St. Juste, Niakhate; Baku, Latza, Fernandes, Martín; Boëtius, Quaison; Onisiwo.
AUGSBURG - PADERBORN
Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Schalke karşısında sansasyonel bir galibiyet çıkartan Augsburg, bu hafta Paderborn'u konuk edecek. Augsburg maçın ağır favorisi olarak gösteriliyor ancak Bundesliga'da bu tip flaş galibiyetin ardından çıkılan maçlara ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Hoffenheim karşısında bir puan çıkartan Paderborn'da teknik direktör Steffen Baumgart, Augsburg karşısında bazı değişiklikler yapabileceğini açıkladı. Augsburg'ta ise önemli bir sakat ya da eksliklik bulumuyor. Augsburg'un Schalke karşısında sürprize imza atarak kazanması Paderborn maçı öncesi kafamda bazı soru işaretleri oluşturuyor ve dolayısıyla taraf bahisinden daha ziyade alternatif bahislere yönelmenizi önereceğim.
* 1.30 Augsburg gol yer
* 1.70 Augsburg 1.5+ gol atar
* 1.55 İki takım da gol atar
* 1.45 8.5 Korner üstü
MUHTEMEL 11'LER
Augsburg: : Luthe; Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max; Khedira, Gruezo; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner.
Paderborn: Zingerle; Drager, Schonlau, Hunemeier, Collins; Gjasula; Proger, Vsiliadis, Antwi-Adjei, Jastrzembski; Srbeny.
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