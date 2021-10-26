Almanya Kupası'nda Dortmund'u Hazard sırtladı

Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund, Ingolstadt'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Almanya Kupası'nda Dortmund'u Hazard sırtladı
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26 Ekim 2021 22:51
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Ingolstadt ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund iki golle kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 72 ve 81. dakikalarda Thorgan Hazard kaydetti.

Bu sonucun ardından Dortmund, kupada 3. tura yükseldi. Ingolstadt ise Almanya Kupası'na veda etti.


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