Almanya Kupası'nda Dortmund'u Hazard sırtladı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Ingolstadt ile karşı karşıya geldi.



Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund iki golle kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 72 ve 81. dakikalarda Thorgan Hazard kaydetti.



Bu sonucun ardından Dortmund, kupada 3. tura yükseldi. Ingolstadt ise Almanya Kupası'na veda etti.





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