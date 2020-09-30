Almanya Kupası Bayern Münih'in

Almanya Süper Kupa mücadelesinde Bayern Münih, Dortmund'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Almanya Kupası Bayern Münih'in
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30 Eylül 2020 23:22
Almanya Süper Kupa finalinde Bayern Münih ile Dortmund karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 3-2 kazanarak kupaya uzandı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Tolisso'nun golüyle öne geçen Bayern, 32'de Thomas Müller'in golüyle iki farklı öne geçti. 39. dakikada Dortmund'dan Brandt'ın golüyle fark bire indi ve ilk yarı 2-1 Bayern üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda dakikalar 55'i gösterdiğinde ise genç golcü Haland sahneye çıktı ve maça dengeyi getirdi. Maçın son bolümüne yaklaşılırken Dortmund oyuncu değişiklikleriyle hamlelerini yapsa da Bayern 82. dakikada Kimmich'in golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih 3-2'lik skorla kupayı müzesine götürdü.

Bayern Münih böylelikle tarihinde 8. kez Almanya Süper Kupası'nı kazanmış oldu.



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