Almanya, Kuntz'u Türkiye için serbest bıraktı!

Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye ile anlaşması halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu

Almanya Futbol Federasyonu: "U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Türkiye'de çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin son verilmesine karar verilmiştir." https://t.co/DFXqysINKQ



— Sporx (@sporx) September 17, 2021

"Almanya Futbol Fderasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye milli takımının teknik direktörü olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin iptal edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.Stefan Kuntz'un Alman U21 milli takımındaki başarıları ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, bu anlaşmayı engellemek istemedi. Bu adım Türk ve Alman futbolu arasındaki dostluğun da bir ifadesidir."