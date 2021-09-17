Almanya, Kuntz'u Türkiye için serbest bıraktı!

Almanya Futbol Federasyonu, U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile yolların Türkiye'de çalışabilmesi için ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Almanya, Kuntz'u Türkiye için serbest bıraktı!
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17 Eylül 2021 14:15
Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye ile anlaşması halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu

DFB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Almanya Futbol Fderasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye milli takımının teknik direktörü olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin iptal edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Stefan Kuntz'un Alman U21 milli takımındaki başarıları ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, bu anlaşmayı engellemek istemedi. Bu adım Türk ve Alman futbolu arasındaki dostluğun da bir ifadesidir."


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