Almanya Kulüpler Birliği'nden 'maske' açıklaması

Almanya Kulüpler Birliğinin (DFL), yarın yeniden oynanmaya başlanacak 1. ve 2. futbol liglerinde teknik direktörlerin müsabaka sırasında maske takma zorunluluğunu kaldırdığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Almanya Kulüpler Birliği'nden 'maske' açıklaması
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15 Mayıs 2020 19:57
Almaya Kulüpler Birliğinin (DFL), yarın yeniden oynanmaya başlanacak 1. ve 2. futbol liglerinde teknik direktörlerin müsabaka sırasında maske takma zorunluluğunu kaldırdığı bildirildi.

DFL Direktörü Ansgar Schwenken, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, teknik direktörlerin maç sırasında sosyal mesafeye uyulmasını yeterli bulduklarını belirterek, ağız ve burun bölgesinin kapatılmasının talimat verme gibi görevleri sınırladığını ifade etti.

Schwenken, yedek kulübesinde oturan diğer kişilerin ise ağız ve burun bölgesini kapatması gerektiğini kaydetti.

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı Almanya'da, 1. ve 2. futbol ligleri yarın kaldığı yerden devam edecek.

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