Almanya, İzlanda'yı 3 golle evine yolladı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında İzlanda'yı 3-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Almanya, İzlanda'yı 3 golle evine yolladı
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26 Mart 2021 00:51
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında İzlanda'yı ağırladı.

Reisen-Arena'da oynanan maçı Almanya 3-0 kazanarak elemele grubuna galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Almanya Goretzka'nın golüyle öne geçerken 7. dakikada Havertz farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda bu kez sahneye çıkan isim Türk asıllı İlkay Gündoğan oldu ve 56. dakikada farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Almanya 3 puanı kapmış oldu.

Almanya böylelikle ilk maçta galibiyet alarak 3 puana ulaşırken İzlanda ise puan için diğer maçlarını beklemeye koyuldu.



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