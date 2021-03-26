Almanya, İzlanda'yı 3 golle evine yolladı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında İzlanda'yı ağırladı.



Reisen-Arena'da oynanan maçı Almanya 3-0 kazanarak elemele grubuna galibiyetle başladı.



Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Almanya Goretzka'nın golüyle öne geçerken 7. dakikada Havertz farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarıda bu kez sahneye çıkan isim Türk asıllı İlkay Gündoğan oldu ve 56. dakikada farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Almanya 3 puanı kapmış oldu.



Almanya böylelikle ilk maçta galibiyet alarak 3 puana ulaşırken İzlanda ise puan için diğer maçlarını beklemeye koyuldu.



