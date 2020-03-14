Almanya - İtalya maçı ertelendi

Almanya ile İtalya'yı karşı karşıya getirecek dostluk maçının koronavirüs sebebiyle ertelendiği kaydedildi.

Almanya - İtalya maçı ertelendi
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14 Mart 2020 01:27
Almanya Futbol Federasyonu, İtalya ile oynanacak dostluk maçının koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

31 Mart'ta iki Avrupa devinin karşı karşıya geleceği dostluk maçının Nürnberg'de oynanması planlanıyordu. Nürnberg'de alınan 100'den fazla kişinin yer alacağı organizasyonların iptal kararı gereği maçın oynanmayacağı belirtildi.

FIFA'nın dünyadaki tüm kulüplere milli takımlarına oyuncu gönderme zorunluğunu içeren maddesini Mart - Nisan aylarında uygulamayacağını açıklaması üzerine bir çok Milli maçın ertelenmesi veya iptal edilmesi bekleniyor.

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