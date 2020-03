Almanya futbolu, olağanüstü kararlara hazırlanıyor!

OLAĞANÜSTÜ KARARLAR KAPIDA

Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Friedrich Curtius, profesyonel liglerin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Kicker'e konuşan Curtius, "Koronavirüsün futbol için sonuçları, etkileri nereye kadar gidecek tahmin etmek çok zor. Tüm senaryolara hazır olmalıyız. Sezonu aniden bitirebiliriz, tüm operasyonlar yarıda kalabilir." ifadelerini kullandı.Hedeflerinin liglere devam etmek olduğunu belirten Curtius, "Elbette, hedefimiz sezonu normal bir şekilde bitirmek. Fakat, etkili ve kaderi belirleyici kararlar almak zorunda kalabiliriz. Hiç karar almamak, yokmuş gibi davranamayız. 'Eğer'ler ve 'ama'lar ile devam etmek istemiyoruz. Fakat, şu an ligleri organize ve sistematik bir şekilde devam ettirmek de mümkün değil. Şu an federasyon olarak zorlu bir görevimiz var." diyerek sözlerini noktaladı.Alman basınında yer alan haberlere göre; Almanya Futbol Federasyonu ve Bundesliga yönetimi, koronavirüs nedeniyle olağanüstü kararlar almaya hazırlanıyor.Pazartesi günü toplanacak olan yetkililer, sezonu bitirmeyi tartışacak. Buna göre, ulusal bir şampiyon olmayacak. Şu an ilk 4'te yer alanlar Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Hiçbir takım küme düşürülmeyecek. 2020/21 sezonunda ligde 22 takım olacak ve son 5'te yer alanlar küme düşecek.