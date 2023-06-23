Almanya Futbol Federasyonu, Moukoko ve Ngankam'a ırkçı hakaretleri kınadı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın siyahi futbolcuları Youssoufa Moukoko ve Jessic Ngankam'a sosyal medyadan ırkçı hakaret edilmesini kınadı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Almanya Futbol Federasyonu, Moukoko ve Ngankam'a ırkçı hakaretleri kınadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2023 16:23
Almanya Federasyonu, Moukoko ve Ngankam'a yapılan ırkçılıklar için tepki gösterdi.
DFB'den yapılan açıklamada, 21 yaş altı milli futbolculara yönelik ırkçı hakarette bulunanlara karşı yasal işlem başlatılacağı bilgisini paylaşılarak, "21 yaş altı takımının oynadığı karşılaşma sonrasında bazı oyunculara yönelik ayrımcı, hakaret içeren ve insanlık dışı yorumlar yazanlara şunu söylemek istiyoruz; sizden tiksiniyoruz. Siz taraftar değilsiniz, size ihtiyacımız yok, sizi istemiyoruz. Yorumlarınız hakkında yasal işlem başlatacağız. Bundan emin olun. Siz hiçbir zaman kazanmayacaksınız. Çünkü biz daha fazlayız. Biz açık, çeşitli, renkliyiz ve bundan son derece gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Moukoko ve Ngankam, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde İsrail ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası maçında penaltı atışlarını gole çevirememelerinin ardından sosyal medyadan ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.

Kamerun doğumlu Moukoko, maç sonrası bu duruma tepki göstererek, "Kazanırsak hepimiz Almanız. Kaybedersek 'maymun' yorumları geliyor. Jessic'e geldi, bana da geldi. Böyle şeylerin futbolda yeri yok." ifadelerini kullanmıştı.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery