Almanya, Fransa, Hollanda ve NBA maçlarının özetleri Sporx'te

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Almanya, Fransa, Hollanda Ligi maç özetlerinin yanı sıra NBA'nin Türkiye'deki tek resmi partneri Sporx.com'da NBA maçlarından özet görüntüleri, en iyi hareket/oyunları, özel video röportajları ve NBA'e dair aradığınızın bir fazlasını bulabilirsiniz. NBA videolarına ulaşmak için hemen şu bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın