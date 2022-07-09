Almanya Danimarka'yı farklı geçti

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) iki grup maçı oynandı.



İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın üçüncü gününde, B Grubu'ndaki ilk maçta İspanya, Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.



Milton Keynes'ta oynanan maçta İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Paredes, Bonmati, Lucia Garcia ve Caldentey atarken, Finlandiya'nın tek golünü Sallström kaydetti.



Başkent Londra'da grubun diğer mücadelesinde ise Almanya, Magull, Schüller, Lattwein ve Popp'un golleriyle Danimarka'yı 4-0 yendi.





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