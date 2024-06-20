Almanya - Danimarka maçına yağmur engeli

EURO 2024 son 16 turunda Dortmund Signal Iduna Park'ta oynanan Almanya-Danimarka maçına yoğun yağmur damga vurdu.Karşılaşmanın 36. dakikasında hakem Michael Oliver, yoğun yağış, gök gürültüsü, şimşek çakması ve yağan dolu nedeniyle oyunu durdurdu.Oyuncuları yedek kulübesine davet eden Oliver, yağmurun şiddeti artırmasıyla birlikte iki takımı da soyunma odasına yönlendirdi.Karşılaşmanın devam edip etmeyeceğine hakem karar verecek.