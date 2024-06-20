Almanya - Danimarka maçına yağmur engeli

Almanya-Danimarka maçı, yoğun yağmur yağışı sebebiyle durdu. Futbolcular soyunma odasına gitti.

Almanya - Danimarka maçına yağmur engeli
EURO 2024 son 16 turunda Dortmund Signal Iduna Park'ta oynanan Almanya-Danimarka maçına yoğun yağmur damga vurdu.

Karşılaşmanın 36. dakikasında hakem Michael Oliver, yoğun yağış, gök gürültüsü, şimşek çakması ve yağan dolu nedeniyle oyunu durdurdu.

Oyuncuları yedek kulübesine davet eden Oliver, yağmurun şiddeti artırmasıyla birlikte iki takımı da soyunma odasına yönlendirdi.

Karşılaşmanın devam edip etmeyeceğine hakem karar verecek.

 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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