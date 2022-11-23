Almanya'dan 'OneLove' tepkisi ve açıklama!

Alman Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçta takım pozlarının verildiği esnada FIFA'yı protesto etti ve tüm oyuncular ellerini yüzlerine götürdü.



Bu gelişmenin ardından Almanya Futbol Federasyonu'ndan protestonun nedeni için açıklama geldi.



Yapılan açıklama şu şekilde;



"Milli takımda koyduğumuz değerleri korumak, çeşitlilik ve karşılıklı saygı için kaptanımızın kol bandını (OneLove) kullanmasını istedik. Diğer uluslarla birlikte sesimizin duyulmasını istedik. Siyasi bir açıklama değildi. İnsan hakları tartışılacak bir olgu değildir. Bu mesaj bizim için çok önemli. Kol bandını kullanmayı yasaklamak, vereceğimiz mesajın reddedilmesi ile aynı şeydir"



NE OLMUŞTU?



Dünya Kupası öncesi Almanya'nın da dahil olduğu bazı ülkeler LGBT haklarına destek olmak amacıyla kaptanların "OneLove" pazubendini takacağını açıklamış ancak FIFA bunu kabul etmeyip, bandı takan futbolcuların sarı kart ile cezalandırılacağını duyurmuştu.



