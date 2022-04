Almanya'dan Mesut Özil yorumu

Fenerbahçe'de şu an kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil için Almanya'dan bir değerlendirme geldi.



Bild'in şef muhabiri Matthias Marburg, tecrübeli futbolcunun durumu için yorum yaparken, "Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt 18 Nisan'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmek için Türkiye'ye gitti ama Ali Koç yurt dışında olduğu için görüşme gerçekleşmedi." dedi.



"YENİ TEKNİK DİREKTÖRE BAĞLI"



Önümüzdeki günlerde iki tarafın bir görüşme yapacağını belirten Matthias Marburg, "Mesut Özil, yeni teknik direktörün planları arasında yer alırsa, Fenerbahçe'de bir şans daha bulacak. Türkiye'de çıkan haberlere göre bu isim Joachim Löw ama bize gelen bilgiler bunun çok uzağında" ifadelerini kullandı.



"HER ZAMAN UMUT VAR"



Öte yandan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, kısa bir süre önce Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Şu anda yeni bir gelişme yok. Ama umut her zaman var. Neden olmasın, Mesut tekrar takımla çalışmalara başlayabilir. Ben umutsuz değilim. Üniversitedeki konferans ve bazı görüşmeler için İstanbul'daydım, Londra'ya dönüyorum. Yeni bir gelişme yok" ifadelerini kullanmıştı.



2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



33 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.





