Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, forvet hattına transfer yapmak istiyor. Alman ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
STUTTGART, BERISHA'YA ODAKLANDI
Stuttgart, Wolverhampton Wanderers'a gidecek olan 25 yaşındaki golcü futbolcu Sasa Kalajdzic'in boşluğunu Berisha ile doldurmak istiyor.
FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR
Alman basınında yer alan habere göre; Mergim Berisha'nın da Jorge Jesus'un yönettiği Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve bu konuda görüşme iznine sahip olduğu ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
24 yaşındaki Berisha, bu sezon sadece 1 maçta süre aldı ve 16 dakika oynadı. Golcü oyuncu geçen sezon ise Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol ve 2 asist üretmişti. Berisha daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK takımlarında oynamıştı.
SÖZLEŞME DURUMU VE PİYASA DEĞERİ
Normal şartlarda Berisha'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Alman oyuncuya Transfermarkt verilerine göre; 6 milyon euro değer biçiliyor.
STUTTGART, BERISHA'YA ODAKLANDI
Stuttgart, Wolverhampton Wanderers'a gidecek olan 25 yaşındaki golcü futbolcu Sasa Kalajdzic'in boşluğunu Berisha ile doldurmak istiyor.
FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR
Alman basınında yer alan habere göre; Mergim Berisha'nın da Jorge Jesus'un yönettiği Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve bu konuda görüşme iznine sahip olduğu ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
24 yaşındaki Berisha, bu sezon sadece 1 maçta süre aldı ve 16 dakika oynadı. Golcü oyuncu geçen sezon ise Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol ve 2 asist üretmişti. Berisha daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK takımlarında oynamıştı.
SÖZLEŞME DURUMU VE PİYASA DEĞERİ
Normal şartlarda Berisha'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Alman oyuncuya Transfermarkt verilerine göre; 6 milyon euro değer biçiliyor.
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