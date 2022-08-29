STUTTGART, BERISHA'YA ODAKLANDI

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

BU SEZONKİ PERFORMANSI

SÖZLEŞME DURUMU VE PİYASA DEĞERİ

Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, forvet hattına transfer yapmak istiyor. Alman ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.Stuttgart, Wolverhampton Wanderers'a gidecek olan 25 yaşındaki golcü futbolcu Sasa Kalajdzic'in boşluğunu Berisha ile doldurmak istiyor.Alman basınında yer alan habere göre; Mergim Berisha'nın da Jorge Jesus'un yönettiği Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve bu konuda görüşme iznine sahip olduğu ifade edildi.24 yaşındaki Berisha, bu sezon sadece 1 maçta süre aldı ve 16 dakika oynadı. Golcü oyuncu geçen sezon ise Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol ve 2 asist üretmişti. Berisha daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK takımlarında oynamıştı.Normal şartlarda Berisha'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Alman oyuncuya Transfermarkt verilerine göre; 6 milyon euro değer biçiliyor.