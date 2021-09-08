Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda İzlanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Almanya oldu.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serge Gnabry, 24. dakikada Antonio Rüdiger, 56. dakikada Leroy Sane ve 80. dakikada Timo Werner kaydetti.
Almanya'da İlkay Gündoğan maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından lider Almanya puanını 15'e yükseltti. İzlanda 4 puanda kaldı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serge Gnabry, 24. dakikada Antonio Rüdiger, 56. dakikada Leroy Sane ve 80. dakikada Timo Werner kaydetti.
Almanya'da İlkay Gündoğan maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından lider Almanya puanını 15'e yükseltti. İzlanda 4 puanda kaldı.