Almanya'dan Galatasaray yorumu: 'Daha kötüsü olamazdı'

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un tam 21 puan gerisinde bulunan Galatasaray için işler iyi gitmiyor.



Alman basınından Bild de bu durumu değerlendirdi ve "Daha kötüsü herhalde olamazdı. Fatih Terim ve Burak Elmas, şimdiye kadar Türkiye'de pek görülmemiş bir transfer politikası izleyerek genç oyunculara yöneldi. Takıma değerli genç futbolcular dahil edildi. Ancak 6 numara ve bitirici bir santrfor eksikliği göze çarpıyor. Bugün gelinen noktada ligde işler hiç iyi gitmiyor. Galatasaray, son yıllarda hiç bu kadar kötü bir istatistiğe imza atmamıştı. Tek teselli ise UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam edilmesi gibi gözüküyor. Ancak oradan da elenirlerse, işler daha da karışabilir." yorumuna imza attı.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu lider bitirmiş ve son 16 turuna kalmıştı.





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