"FENERBAHÇE MÜCADELE EDEMİYOR"

"GERİDE BIRAKILMAK İSTEMİYORUZ"

"AVRUPA'DA BİR CANAVAR OLUŞTU"

"AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ, HAREKETE GEÇMELİ"

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Axel Hellmann, Avrupa'da büyük kulüplerin, maddi açıdan ulaştığı güç sebebiyle orta seviye kulüplerden çok daha iyi konuma geldiğini söyledi.diyen Hellmann,ifadelerini kullandı.Eintracht Frankfurt'u, "orta seviyenin biraz üstü" bir kulüp olarak gördüğünü söyleyen Axel Hellmann,ifadelerini kullandı.Avrupa'daki adil olmayan ekonomik şartları eleştiren Hellmann,dedi.Ortaya çıkan dengesizliğin çok daha büyük tehlikeler doğuracağını söyleyen Axel Hellmann,ifadelerini kullandı.diyen Hellmann,diyerek sözlerini noktaladı.