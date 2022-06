Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen futbolculardan biri de Can Bozdoğan'dı. Alman basını, futbolcuyla ilgili son durumu yazdı. Can Bozdoğan, Schalke ile detaylı bir görüşme yapacak.



SCHALKE'NİN PLANI



Derwesten'de yer alan habere göre; yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke'de birden fazla futbolcunun durumunda belirsizlik var. Bu konuda görüşmeleri yapacak isim ise sportif direktör Rouven Schröder.



'GÜLEREK REDDEDİLMESİ GEREKEN BİR RAKAM'



Haberde; Can Bozdoğan'ın Beşiktaş'a kiralandığı, futbolcunun aslında siyah-beyazlılarda kalmak istediği hatırlatıldı. Ayrıca, "Beşiktaş, Can Bozdoğan'ın satın alma opsiyonunu 31 Mayıs'a kadar kullanmalıydı. İstanbul ekibi 1 milyon Euro ödemek istiyor. Ancak; bu rakam Schalke'nin gülerek reddetmesi gereken bir rakamdı" denildi.



CAN, SCHALKE İLE GÖRÜŞECEK



30 Haziran 2024 tarihine kadar Alman ekibiyle sözleşmesi süren Can Bozdoğan, Schalke ile bir görüşme yapacak ve geleceğini şekillendirecek. Schalke'nin oyuncunun satışını düşünmesi halinde birkaç milyon Euro hedeflediği de ifade edildi.



BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI



21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Beşiktaş'ta Süper Lig'de 23 maçta 1 gol 1 asist üretti. Bozdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 kez siyah-beyazlı formayı terletti. Futbolcu, Almanya'da Schalke'nin dışında Köln'de de oynamıştı.





