Almanya'da ücretsiz bilet kararı!

Bundesliga II takımlarından Fortuna Düsseldorf, gelecek sezon iç saha maç biletlerinin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Almanya'da ücretsiz bilet kararı!
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26 Nisan 2023 17:22
Bundesliga II takımlarından Fortuna Düsseldorf, gelecek sezon için flaş bir karar aldı.

Almanya ikinci lig ekibi, gelecek sezon iç saha maç biletlerinin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.

Bu pilot uygulama sürecinde maç günü gelirlerinde oluşacak maddi kaybın, sponsorların daha fazla yatırım yapmasıyla telafi edileceği duyuruldu.

Düsseldorf belediye başkanı Stephan Keller, "Eyalet başkenti olarak güçlü bir Fortuna hedefimiz var. Dolayısıyla burada doğal bir çıkarımız var. Bu projeyi destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Maçlarını 54 bin 600 kişilik Merkur Spiel-Arena'da oynayan Düsseldorf, maçlarda ortalama 30 bin kişiyi ağırlıyor.

 
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