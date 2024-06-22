Almanya'da sürpriz görüşme: Transfer mi?

A Milli Futbol Takımı, EURO2024'teki ikinci maçında Dortmund'da Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayı tribünden takip etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden bir diğer isim de Borussia Dortmund Direktörü Nuri Şahin'di.



TRANSFER GÖRÜŞMESİ Mİ?



Türkiye - Portekiz karşılaşmasını takip eden üç isim tribünde görüşme gerçekleştirdi.



Ali Koç, Jose Mourinho ve Nuri Şahin'in görüşmesi, Borussia Dortmund ile adı geçen Ferdi Kadıoğlu için transfer iddialarını güçlendirdi.



90 DAKİKA SAHADA KALDI



Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı EURO2024 grup maçında sahaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika oyunda kaldı.



