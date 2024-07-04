Almanya'da Mehmet Büyükekşi'ye tepki!

A Milli Takımımız, Avusturya ile EURO 2024 son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek.Mücadele için turnuvanın düzenlendiği Almanya'da bulunana Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterildi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Leipzig'de Türk taraftarlar tarafından yuhalandı.A Milli Takımımız, saat 22.00'de Avusturya ile EURO 2024'te çeyrek finale kalmak için mücadele edecek.