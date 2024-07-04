Almanya'da Mehmet Büyükekşi'ye tepki!

Türkiye'nin Avusturya ile karşı karşıya geleceği EURO 2024 maçı için Almanya'da bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk taraftarlar tarafından yuhalandı.

Almanya'da Mehmet Büyükekşi'ye tepki!
A Milli Takımımız, Avusturya ile EURO 2024 son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek.

Mücadele için turnuvanın düzenlendiği Almanya'da bulunana Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Leipzig'de Türk taraftarlar tarafından yuhalandı.

A Milli Takımımız, saat 22.00'de Avusturya ile EURO 2024'te çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. 


 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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