Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen Max Kruse, Alman ekibi Wolfsburg'da futbol kariyerine devam ediyor. Wolfsburg'da yeni teknik adam Niko Kovac ile nasıl anlaşacağı merak konusu olan Kruse, Las Vegas'taydı. Kruse'ye daha sonra eşi Dilara da katıldı. Kruse ve eşinin eğlenceli anları Almanya'da gündeme oturdu.



LAS VEGAS'TA TELEFERİĞE BİNDİLER



Las Vegas'ta teleferiğe binen ikili eğlence sektörü ile özdeşleşen kentte manzarayı süzdü. Wolfsburg'un yıldız oyuncusu Kruse, 67 Euro değerinde bir süper kahraman bileti de aldı.



EĞLENCE MERKEZİNE İNİŞ YAPTILAR



Adrenalin tutkunlarının 'muazzam' olarak tanımladığı platforma çıkan ikili, şehir merkezinde saat 65 kilometre hızla uçtular. Ardından da Vegas'taki en eski eğlence merkezi olan 'Golden Gate'e iniş yaptı.



KRUSE VE EŞİNİN YEMEĞİ: ÇİZBURGER!



Öte yandan Kruse'nin eşi Dilara'ya doğum günü için bir sürpriz yaptığı belirtildi. Kruse'nin eşine ısmarladığı çizburgerler de dikkati çekti. Alman futbolcunun eşi, Kruse'nin yemek sürprizini sosyal medyadan da paylaştı.



KOVAC - KRUSE KRİZİ KAPIDA MI?



Bu arada Alman basını bu yaşananları, "Max Kruse, sadece fit oyuncuların Hırvat teknik adamla (Kovac) birlikte yola çıkabileceğini biliyor. Aktif futbol hayatına Amerika'da son vermek istediği sır değil" yorumunu yaptı.



Max Kruse ise "Almanya'yı tamamen terk etmeyi hayal ediyorum. Amerika'yı ülke olarak seviyorum" demişti. Kruse, geçtiğimiz günlerde koşu bandındaki bir görüntüsünü paylaştı.





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