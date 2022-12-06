Almanya'da ilk fatura Bierhoff'a kesildi
Almanya'nın Dünya Kupası'nda aldığı başarısız performansın ilk faturası Oliver Bierhoff'a kesildi.
Almanya'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığının ilk faturası Milli Takım ve Akademi Direktörü Olivier Bierhoff'a kesildi.
Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Bierhoff'un 2024'e kadar devam eden sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği ifade edildi.
2004 yılında Jürgen Klinsmann ile birlikte göreve gelen Bierhoff, 18 yıldız görevini sürdürüyordu.
Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Bierhoff'un 2024'e kadar devam eden sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği ifade edildi.
2004 yılında Jürgen Klinsmann ile birlikte göreve gelen Bierhoff, 18 yıldız görevini sürdürüyordu.
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