UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Almanya'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.
Grubun bir sonraki haftasında Tottenham, Frankfurt'u İngiltere'de ağırlayacak.
Almanya'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.
Grubun bir sonraki haftasında Tottenham, Frankfurt'u İngiltere'de ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ