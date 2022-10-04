UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Tottenham karşı karşıya geldi.



Almanya'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.



Grubun bir sonraki haftasında Tottenham, Frankfurt'u İngiltere'de ağırlayacak.





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