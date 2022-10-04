Almanya'da gol sesi çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Almanya'da gol sesi çıkmadı
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04 Ekim 2022 23:56
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Almanya'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.

Grubun bir sonraki haftasında Tottenham, Frankfurt'u İngiltere'de ağırlayacak.

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