Bayern

Münih, Avrupa'nın en büyük beş liginde art arda 10 lig şampiyonluğu kazanan ilk takım oldu

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🎬Almanya'da değişmeyen son: Bayern Münih şampiyon!



🥇Bayern, üst üste 10 ve toplamda 32. kez Almanya şampiyonu oldu.



DEUTSCHER MEISTER👑 pic.twitter.com/7YCQWNChxD



— Sporx (@sporx) April 23, 2022

Almanya 1. Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı ve 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Bayern Münih, 15. dakikada Serge Gnabry ile öne geçti. 34. dakikada Robert Lewandowski farkı 2'ye çıkardı. Polonyalı süper yıldız, eski takımı Dortmund'a karşı 26. maçında 27. golünüa attı.Borussia Dortmund, 52. dakikada Emre Can'ın penaltısıyla farkı indirdi. Jamal Musiala, 83. dakikada maçın skorunu ilan etti.Üst üste 32. şampiyonluğunu kazanan Bayern Münih, toplamda 32. şampiyonluğunu elde etti.