Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Dünya Kupası Yarışları, Almanya'da başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Berlin'de yapılacak organizasyon 23 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.
Organizasyonda Türkiye'yi, Berkay Ömer Öğretir, Efe Turan, Ecem Dönmez, Emre Gürdenli, Gökhan Yiğitoğlu, Hüseyin Emre Sakçı ile Rasim Oğulcan Gör temsil edecek.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Berlin'de yapılacak organizasyon 23 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.
Organizasyonda Türkiye'yi, Berkay Ömer Öğretir, Efe Turan, Ecem Dönmez, Emre Gürdenli, Gökhan Yiğitoğlu, Hüseyin Emre Sakçı ile Rasim Oğulcan Gör temsil edecek.
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