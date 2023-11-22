Almanya çöküşten kurtulamıyor!

Hansi Flick ile yollarını ayırıp Julian Nagelsmann'ı takımın başına getiren Almanya, kötü gidişata çare bulamadı.



Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi olacak olan Almanlar, Türkiye'nin ardından Avusturya'ya da 2-0 mağlup oldu.



Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü hazırlık maçını da kazanamayan Almanya, son 11 maçın sadece 3'ünü kazanabildi.



İLKAY GÜNDOĞAN'DAN TEK CÜMLEYLE ELEŞTİRİ!



Avusturya maçının sonunda gidişat hakkında konuşan İlkay Gündoğan çarpıcı bir yoruma imza attı.



Takımın durumunu tek cümleyle özetleyen İlkay, "Bundan daha kötü durumda olamazdık!" şeklinde konuştu.





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