Almanya çöküşten kurtulamıyor!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık maçında Avusturya'ya 2-0 kaybeden Almanya'da kötü sonuçlar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Takım kaptanı İlkay Gündoğan, gidişat hakkında çarpıcı açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Almanya çöküşten kurtulamıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2023 02:05
Son güncelleme 22 Kasım 2023 02:07
Hansi Flick ile yollarını ayırıp Julian Nagelsmann'ı takımın başına getiren Almanya, kötü gidişata çare bulamadı. 

Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi olacak olan Almanlar, Türkiye'nin ardından Avusturya'ya da 2-0 mağlup oldu. 

Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü hazırlık maçını da kazanamayan Almanya, son 11 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. 

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN TEK CÜMLEYLE ELEŞTİRİ!

Avusturya maçının sonunda gidişat hakkında konuşan İlkay Gündoğan çarpıcı bir yoruma imza attı. 

Takımın durumunu tek cümleyle özetleyen İlkay, "Bundan daha kötü durumda olamazdık!" şeklinde konuştu. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery