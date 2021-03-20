Almanya Bundesliga'da Max Kruse şov!

Almanya Bundesliga'da Max Kruse fırtınası devam ediyor. Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen Kruse, bu sezon çıktığı 14. maçında 10. golünü Frankfurt'a attı. Uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen ve geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da iki kez fileleri havalandıran Max Kruse, takımınaBundesliga'nın en fazla skora katkı sağlayan futbolcuları arasına girdi.Alman futbol efsanesi Karl-Heinz Rummenigge'nin kardeşi olan ve Dortmund, Bayern Münih gibi takımların formasını yıllarca terleten Michael Rummenigge, Bundesliga'da yılın transferi olarak Max Kruse'u seçmişti."Union Berlin, sezonun en iyi transferini yapmış. Tebrik etmek gerekiyor.Max Kruse'nin performansıyla harika geçiyor. Asla hızlı bir oyuncu değil ama teknik açıdan çok güçlü ve müthiş zeki!"