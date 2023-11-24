Almanya bileti alan en genç takım Türkiye!

EURO 2024



ÜLKELER



YAŞ ORT.



TÜRKİYE



25,42



FRANSA



25,59



HOLLANDA



25,78



ROMANYA



26,03



BELÇİKA



26,07



ÇEKYA



26,42



İSPANYA



26,51



İNGİLTERE



26,52



MACARİSTAN



26,64



AVUSTURYA



26,65



ARNAVUTLUK



26,72



DANİMARKA



26,84



SIRBİSTAN



26,85



SLOVENYA



26,96



İTALYA



27,11



PORTEKİZ



27,13



İSKOÇYA



27,37



İSVİÇRE



27,42



HIRVATİSTAN



27,61



SLOVAKYA



28,44





A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) gitme hakkı kazanan 20 takım içinde en genç ekip olarak dikkati çekti.Grup eleme maçları baz alınarak ve toplamda en az 15 dakika forma giyen oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, ay-yıldızlılar 25,42'lik yaş ortalamasıyla mücadele etti.Bu sonuç Türkiye'ye, "EURO 2024'ün en genç takımı" ünvanını getirirken, millilerin en yakın takipçisi 25,59'luk ortalamayla Fransa oldu.Yaş klasmanında üçüncü sırada 25,78'le Hollanda bulunuyor.Şampiyona vizesi alan takımların en yaşlısı konumundaysa 28,44'lük ortalamayla Slovakya yer alıyor.Türkiye, Fransa ve Hollanda'dan sonraki 11 ülkenin yaş ortalaması 26'larda seyrediyor.Romanya, Belçika, Çekya, İspanya, İngiltere, Macaristan, Avusturya, Arnavutluk, Danimarka, Sırbistan ve Slovenya'da grup maçlarında forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,03 ile 26,96 arasında değişiyor.İtalya, Portekiz, İskoçya, İsviçre ve Hırvatistan takımlarında yaş ortalaması 27'lere ulaşırken, 28'in üzerine çıkan tek ülke Slovakya.EURO 2024 elemelerinde boy gösteren ve finallere gitmeye hak kazanan 20 takımın yaş ortalaması 26,7 olarak gerçekleşti.En genç takım unvanını Türkiye'nin aldığı, Slovakya'nın da en yaşlı ekip konumunda bulunduğu klasmanda takımların yaş ortalamaları şöyle:Ay-yıldızlılarda, grup eleme maçlarında toplam 36 futbolcu görev aldı.Bu oyuncuların 17'si (yüzde 47), 22 ila 25 yaşında.Türk milli takımındaki 13 oyuncunun yaşı, 26 ile 29 arasında değişirken, 21 yaş altındaki futbolcuların sayısı 3'te kaldı.Millilerde 3 oyuncu da 30 ve üzeri yaşta bulunuyor.