Almanya bileti alan en genç takım Türkiye!

Türkiye, grup eleme maçlarındaki 25,42'lik yaş ortalamasıyla, EURO 2024 bileti alan 20 takım içinde en genç takım unvanını aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Almanya bileti alan en genç takım Türkiye!
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24 Kasım 2023 11:31
Son güncelleme 24 Kasım 2023 11:32
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) gitme hakkı kazanan 20 takım içinde en genç ekip olarak dikkati çekti.

Grup eleme maçları baz alınarak ve toplamda en az 15 dakika forma giyen oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, ay-yıldızlılar 25,42'lik yaş ortalamasıyla mücadele etti.

Bu sonuç Türkiye'ye, "EURO 2024'ün en genç takımı" ünvanını getirirken, millilerin en yakın takipçisi 25,59'luk ortalamayla Fransa oldu.

Yaş klasmanında üçüncü sırada 25,78'le Hollanda bulunuyor.

Şampiyona vizesi alan takımların en yaşlısı konumundaysa 28,44'lük ortalamayla Slovakya yer alıyor.

11 takımda yaş ortalaması 26'larda

Türkiye, Fransa ve Hollanda'dan sonraki 11 ülkenin yaş ortalaması 26'larda seyrediyor.

Romanya, Belçika, Çekya, İspanya, İngiltere, Macaristan, Avusturya, Arnavutluk, Danimarka, Sırbistan ve Slovenya'da grup maçlarında forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,03 ile 26,96 arasında değişiyor.

İtalya, Portekiz, İskoçya, İsviçre ve Hırvatistan takımlarında yaş ortalaması 27'lere ulaşırken, 28'in üzerine çıkan tek ülke Slovakya.

20 ülkenin eleme maçlarındaki yaş ortalaması 26,7

EURO 2024 elemelerinde boy gösteren ve finallere gitmeye hak kazanan 20 takımın yaş ortalaması 26,7 olarak gerçekleşti.

En genç takım unvanını Türkiye'nin aldığı, Slovakya'nın da en yaşlı ekip konumunda bulunduğu klasmanda takımların yaş ortalamaları şöyle:

EURO 2024
ÜLKELER

 YAŞ ORT.
TÜRKİYE

 25,42
FRANSA

 25,59
HOLLANDA

 25,78
ROMANYA

 26,03
BELÇİKA

 26,07
ÇEKYA

 26,42
İSPANYA

 26,51
İNGİLTERE

 26,52
MACARİSTAN

 26,64
AVUSTURYA

 26,65
ARNAVUTLUK

 26,72
DANİMARKA

 26,84
SIRBİSTAN

 26,85
SLOVENYA

 26,96
İTALYA

 27,11
PORTEKİZ

 27,13
İSKOÇYA

 27,37
İSVİÇRE

 27,42
HIRVATİSTAN

 27,61
SLOVAKYA

 28,44

 
A Milli Takım'da 17 futbolcu, 22 ila 25 yaşında

Ay-yıldızlılarda, grup eleme maçlarında toplam 36 futbolcu görev aldı.

Bu oyuncuların 17'si (yüzde 47), 22 ila 25 yaşında.

Türk milli takımındaki 13 oyuncunun yaşı, 26 ile 29 arasında değişirken, 21 yaş altındaki futbolcuların sayısı 3'te kaldı.

Millilerde 3 oyuncu da 30 ve üzeri yaşta bulunuyor.

 

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