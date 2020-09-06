Almanya 2. maçında da kazanamadı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İsviçre ile Almanya karşı karşıya geldi.



St. Jakob Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçta dakikalar 14. dakikaya gelindiğinde İlkay Gündoğan'ın golüyle Almanya 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıya geçildiğinde İsviçre 57. dakikada Widmer ile skora eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da oyuncu değişiklikleriyle skoru lehine çevirmeye çalışsa da başarılı olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından Almanya, ilk maçında da İspanya ile berabere kalınve 2 maçta 2 puan toplayarak henüz galibiyete ulaşamadı. İsviçre ise ikinci maçında ilk puanını almış oldu.



