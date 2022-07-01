"BU TRANSFER BOZULABİLİR"

RIDVAN TRANSFERİ NEDEN UZADI?

FRANKFURT'UN KOZU RIDVAN'IN TRANSFER İSTEĞİ

Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olmak için gün sayarken kulüpler arasında ödeme konusunda uzlaşmazlık çıktı. Alman basını, Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferiyle ilgili son gelişmelere yer verdi.Frankfurter Neue Presse'de yer alan habere göre; "Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferi an meselesi gibi görünüyordu. Ama bu transfer belki bozulabilir" ifadesine yer verdi.Haberde, Bundesliga ekibinin Rıdvan Yılmaz için bonservis bedelini taksitle ödemek istediği ancak; siyah-beyazlıların bu konuda çok istekli olmadığı ve bunun da sürecin uzamasına neden olduğu belirtildi.Öte yandan yine aynı haberde, "Rıdvan Yılmaz, Almanya'ya transfer kararı aldı. Frankfurt bu kozu elinde tutuyor. Spor direktörü Markus Krösche de futbolcu ile sözleşme imzalamak istiyor" denildi.