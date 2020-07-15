Almanlar yazdı; Stambouli Fenerbahçe'ye...

Schalke ile sözleşmesi sona eren Benjamin Stambouli'nin Fenerbahçe'ye yakın olduğu öne sürüldü. Alman basını, hem stoper hem ön libero oynayan Fransız yıldızın birçok takımdan teklif aldığını ama Türkiye'ye yakın olduğunu yazdı.



TÜRK KÖKENLİ



Fransız oyuncunun Türk kökenli olması dikkat çekiyor. Benjamin Stambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk. Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"...



Stambouli 2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor. Kariyerinde PSG ve Tottenham formaları da terleten 29 yaşındaki Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.







