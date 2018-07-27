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Almanlar telaşlı: "Hem EURO2024'ü, hem de onurunu kaybeder"

Almanya'nın ünlü yayın kuruluşu Deutsche Welle'in internet sitesinde yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yazısı yayınlandı.

Almanlar telaşlı: 'Hem EURO2024'ü, hem de onurunu kaybeder'
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27 Temmuz 2018 08:04
Almanya'nın ünlü yayın kuruluşu Deutsche Welle'in internet sitesinde Mesut Özil konusunda yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yazısı yayınlandı.

Ortaya çıkan durumdan zararlı çıkanın Almanya olacağı ana fikrine sahip olan yazıda "Mesut Özil'in milli takımı bırakması, Almanya'nın EURO2024 adaylığına gölge düşürüyor. Almanya Futbol Federasyonu olsa olsa bu işten zararlı çıkar. Gerek ev sahipliğini kaybederek, gerekse onurunu kaybederek" denildi.

Joscha Weber imzalı yazıda Almanya Futbol Federasyonu'nda yaşananların ardından bir çok kişinin başkan Grindel'in istifasını istediği ancak kendisiyle devam edilmeye mecbur kalındığı da dile getirildi.

Başkan Reinhard Grindel'in istifa etmesinin, ülkenin EURO 2024 adaylığını kaybetmesi anlamına geleceğini savunularak "Federasyon kendisini istifaya zorlayabilirdi ancak EURO adaylığı sürecinde diğer Avrupa federasyonları ile kontak kuracak bir diğer isim bu kadar kısa sürede bulunamayacaktı" satırlarına yer verildi.

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