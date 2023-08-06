''Almanlar Mane'nin maaşından rahatsız oluyorlardı!''

Senegalli yıldız Sadio Mane geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'den ayrılarak 30 milyon euro'ya Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Bayern Münih'in Senegalli oyuncuyu Al Nassr'a satmasının "futbolla ilgili bir karar" olmadığını söylüyor.



ALMANLAR MAAŞINDAN RAHATSIZ OLDULAR



Sadio Mane'nin menajeri Bakary Cisse, Bayern Münih hakkında, "Sadio'yu satmaları, futbolla ilgili bir karar değildi. Sadio'nun maaşı Almanları rahatsız etti. Bir Afrikalının kulüpte herkesten daha fazla kazanmasını bir türlü anlayamadılar, bu yüzden ondan kurtulmak istediler. Oyuncunun menajerleriyle asla temasa geçmediler. Sadio'yu göndermek istediklerini onun yüzüne söylemediler. Tuchel'i Sadio'nun yanına gönderip üçüncü bir sol kanat oyuncusu olacağını ilettiler. Sadio'nun Almanlara kanıtlaması gereken hiçbir şeyi yok. Bayern sayesinde yıldız olmadı. Liverpool sayesinde oldu. Bayern nankördü. Bir Afrikalıya bunca para ödüyorlardı ve bu durum onları incitti." ifadeleri kullandı.



Sadio Mane geçtiğimiz sezon Liverpool'dan 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu Alman ekibiyle 38 maçta 12 gol 6 asist kaydetti.



