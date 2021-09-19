Almanlar Kim ile Szalai'ye hayran kaldı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Entracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Min Jae Kim ile Attila Szalai Almanlar'da büyük iz bıraktı. Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner iki oyuncuyu soyunma odası koridorunda bekleyip tebrik etti.





"DUVAR GİBİ KARŞIMIZA ÇIKTILAR"

Glasner maç sonu yaptığı açıklamada da "Her atağımızda Kim ve Szalai duvar gibi karşımıza çıktılar. Onları geçmek pek mümkün olmadı. Çok iyi oynadılar" şeklinde konuştu

"HER TAKIMDA FORMA GİYERLER"

Kim ile Szalai'nin Avrupa'nın üst düzey takımlarında rahatlıkla forma giyebileceğini ifade eden Glasner, "Her ikisi de hep ayakta kaldı. Yardımlaşmaları da bizim işimizi daha da zorladı" dedi.





İSTATİSTİKLERE DE YANSIDI

Kim ile Szalai'nin birlikte oynadığı 4 resmi maçta Fenerbahçe biri penaltıdan olmak üzere sadece 2 gol yedi. Sarı-Lacivertliler bu sezonki 7 resmi maçta kalesinde toplam 4 gol gördü..