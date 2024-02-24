Alman yüzücüler, yüksek irtifadan yararlanmak için Erzurum'da kamp yaptı

Almanya'dan iki yüzme kulübü olarak Erzurum'a gelen ve aralarında milli takım sporcularının da bulunduğu 19 yüzücü, yüksek irtifanın avantajlarından yararlanmak için kulaç atıyor.



Kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan Erzurum, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajıyla farklı branşlardaki sporcuların güç depolama merkezi olmayı sürdürüyor.



Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme tesisi olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu da 2 bin rakımda dört mevsim yerli ve yabancı yüzücüleri ağırlamaya devam ediyor.



Bu kapsamda yüksek irtifadan yararlanmak için 11'i milli 19 Alman yüzücü, kentin yüksek irtifasında güç depoluyor.



Takımlardan sorumlu başantrenör Steven Krüger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü kez Erzurum'a kamp yapmaya geldiğini söyledi.



İki kulüp sporcularıyla kamp yaptıklarını belirten Krüger, "2022 ve 2023 yıllarında da buraya geldim. Burayı seçmemizin sebebi burada antrenman ve kondisyonlarımız iyi gidiyor." dedi.



Krüger, kampın sonuna geldiklerini ifade ederek, "19 sporcumuzla iki kulüp olarak buraya geldik ve Erzurum'u seviyoruz. Bu sporculardan 11'i milli sporcu. Kondisyon olarak iyi gidiyor. Sporcular, 3 haftalık sürede yaklaşık 200 kilometre yüzdü." diye konuştu.



- Julia Ackermann: "Yüksek rakımda ilk defa antrenman yapıyorum"



Sporculardan 16 yaşındaki Julia Ackermann da 6 yaşında yüzmeye başladığını belirterek, "10 yıldır yüzüyorum. Gençler şampiyonası 800 metrede serbest stilde bronz madalya kazandım. Takım halinde de üçüncü olduk. Yüksek rakımda ilk defa antrenman yapıyorum biraz oksijen az. Testler yaptık ve çok sıkı çalıştık. Daha iyi olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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