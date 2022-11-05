Alman taraftarların Dünya Kupası hayal kırıklığı

Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya'nın gruptan çıkamayarak dünya kupasından elenmesi, Alman taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.



Köln'de AA mikrofonuna konuşan Alman taraftarların çoğunluğu, Dünya Kupası'ndan elenmelerinin sebebini, ilk maçta Japonya'ya karşı kaybettikleri maça bağladı.



Taraftarlardan Dieter, Dünya Kupası'nı başından beri takip ettiğini belirterek, "Takım çok iyi oynadı, sadece şanssızdık. Şimdiye kadar Almanya'nın başında olan en iyi antrenör. Dünya Kupası, Almanya olmadan zevk vermiyor. Japonya'nın golü geçersizdi. Dünya kupasını izlemeye devam edeceğim." dedi.



Alman takımının performansını son maçta beğendiğini belirten Zimmer, "Maç çok güzeldi, çok iyi mücadele ettiler ama yeterli olmadı. Bence Japonya maçındaki gol hileliydi." ifadesini kullandı.



Maçta "şike" olduğunu iddia eden Oliver, "Bu maç satılmıştı. Japonya maçında da aynısı oldu, o top dışarıdaydı. Japonya maçında dışarıdaki topu hakem gol olarak saydı. Alman milli takımı süperdi, güçleri biraz yetersizdi. Almanya olmadan Dünya Kupası zevksiz." diye konuştu.



Almanya'nın elenmesiyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Klaus, "Dünkü maç iyi başladı, ikinci yarıda hatalar oldu. Milli takımda böyle hatalar olmaması lazım, yendik ama puanımız yetmedi." dedi.



"Almanya dün maçı kazandı ama yine de elendik." diyen Alfred, "Bence eleneceğimiz Japonya maçından sonra belli olmuştu. Bence yeni takım güven vermedi. Brezilya benim favorim." ifadelerini kullandı.



Maç sonrası yaşadığı hayal kırıklığını anlatan Daniel, "Maçı izledim ama hayal kırıklığına uğradım. Futbolcuların konsantrasyonu eksikti. Antrenörün bir suçu yok. Almanya her zaman Dünya Kupası'nı kazanamaz, başka takımların da kazanması lazım. Japonya Dünya Kupası'nı alırsa bile şaşırmam. Japonya maçında top dışarıdaydı, o topun dışarıda olduğunu görmeleri için yeni bir sistem kurmaları lazım." diye konuştu.



Almanya'nın elenmeyi hak ettiğini savunan Reiner ise "Çünkü takım iyi değildi. Önceki Dünya Kupası'nda da tavşan gibi oynadılar. Ben futbolla ilgilenmiyorum ama başkaları izlemek isterse izlesin." dedi.



