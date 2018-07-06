''Alman oyuncular kibirli, burunları havada''
Almanya'yı Dünya Kupası'ndan veda etmesine neden olan Güney Kore'de orta saha oyuncusu Koo Ja-Cheol'den ilginç bir açıklama geldi.
Dünya Kupası F Grubu son maçında Almanya'yı yenerek, rakibinin turnuvadan elenmesine neden olan Güney Kore'den ilginç bir açıklama geldi.
Grubun son maçında Almanya'yı 2-0 yenen Güney Kore'de orta saha oyuncusu Koo Ja-Cheol, Almanya hakkında dikkat çekici bir ifade kullandı.
Maç öncesinde teknik direktörleri Tae-Yong Shin'in kendilerine Almanya hakkında söylediklerini dile getiren Koo Ja-Cheol, ''Maçtan önce hocamız Alman oyuncuların kibirli, burnu havada ve her şeyi kazandıkları için artık istekli olmadığını söyledi'' ifadelerini kullandı.
Grubun son maçında Almanya'yı 2-0 yenen Güney Kore'de orta saha oyuncusu Koo Ja-Cheol, Almanya hakkında dikkat çekici bir ifade kullandı.
Maç öncesinde teknik direktörleri Tae-Yong Shin'in kendilerine Almanya hakkında söylediklerini dile getiren Koo Ja-Cheol, ''Maçtan önce hocamız Alman oyuncuların kibirli, burnu havada ve her şeyi kazandıkları için artık istekli olmadığını söyledi'' ifadelerini kullandı.
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|Suudi Arabistan
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|0
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|2
|7
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