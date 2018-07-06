''Alman oyuncular kibirli, burunları havada''

Almanya'yı Dünya Kupası'ndan veda etmesine neden olan Güney Kore'de orta saha oyuncusu Koo Ja-Cheol'den ilginç bir açıklama geldi.

Dünya Kupası F Grubu son maçında Almanya'yı yenerek, rakibinin turnuvadan elenmesine neden olan Güney Kore'den ilginç bir açıklama geldi.

Grubun son maçında Almanya'yı 2-0 yenen Güney Kore'de orta saha oyuncusu Koo Ja-Cheol, Almanya hakkında dikkat çekici bir ifade kullandı.

Maç öncesinde teknik direktörleri Tae-Yong Shin'in kendilerine Almanya hakkında söylediklerini dile getiren Koo Ja-Cheol, ''Maçtan önce hocamız Alman oyuncuların kibirli, burnu havada ve her şeyi kazandıkları için artık istekli olmadığını söyledi'' ifadelerini kullandı.

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12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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