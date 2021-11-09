Alman Milli Takımı'nda pozitif vaka

Dünya Kupası Elemeleri'nde Lihtenştayn ve Ermenistan ile karşılaşacak Almanya Milli Futbol Takımı'nda bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Alman Milli Takımı'nda pozitif vaka
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09 Kasım 2021 13:03
Almanya A Milli Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronvirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 11 Kasım'da Li ve 14 Kasım'da Ermenistan'la oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçları öncesi dün milli takım oyuncuları ile çalışanlarına uygulanan PCR testlerinden birinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

PCR test sonucu pozitif çıkan milli futbolcunun hemen izolasyona alındığı ve herhangi bir belirtisi bulunmadığı belirtilirken, oyuncunun tam aşılı olduğu aktarıldı.

Ayrıca, PCR testi negatif çıkmasına rağmen söz konusu futbolcuyla temasta olan 4 oyuncunun daha karantinaya alındığı dile getirildi.

Bild gazetesinin haberinde ise PCR testi pozitif çıkan kişinin, Bayern Münih'te forma giyen Niklas Süle olduğu ileri sürüldü.


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