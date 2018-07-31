Alman efsanesi Rummenigge'den Mesut Özil yanıtı

Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, geçtiğimiz günlerde yapılan sert eleştirilerin ardından Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil hakkında konuştu.
Alman futbounun önde gelen isimlerinden olan Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, Mesut Özil'in Türk kökeni nedeniyle eleştirilmediğini söylerken, yıldız ismin menajerlerine tepki gösterdi.
Alman basınının konuyla ilgili sorularına kısa bir yanıt veren Rummenigge, ''Mesut Özil, Türk kökenli olduğu için eleştirilmiyor. Bu menajerlerinin anlattığı bir masal. Günümüzde danışmanlar ve menajerler, futbolculardan daha fazla konuşuyor. Bu beni çok sinirlendiren bir durum'' ifadelerini kullandı.
ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN DA İTİRAF GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Reinhard Grindel, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı açıklayan Mesut Özil ile ilgili bazı konularda hatalı olduğunu itiraf etmişti.
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafı eleştirdiğini hatırlatan Grindel, ''Bunun ırkçı sloganlar çağrıştırılarak istismar edilmesinden dolayı çok üzgünüm.'' ifadelerini kullanmıştı.
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Alman futbounun önde gelen isimlerinden olan Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, Mesut Özil'in Türk kökeni nedeniyle eleştirilmediğini söylerken, yıldız ismin menajerlerine tepki gösterdi.
Alman basınının konuyla ilgili sorularına kısa bir yanıt veren Rummenigge, ''Mesut Özil, Türk kökenli olduğu için eleştirilmiyor. Bu menajerlerinin anlattığı bir masal. Günümüzde danışmanlar ve menajerler, futbolculardan daha fazla konuşuyor. Bu beni çok sinirlendiren bir durum'' ifadelerini kullandı.
ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN DA İTİRAF GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Reinhard Grindel, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı açıklayan Mesut Özil ile ilgili bazı konularda hatalı olduğunu itiraf etmişti.
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafı eleştirdiğini hatırlatan Grindel, ''Bunun ırkçı sloganlar çağrıştırılarak istismar edilmesinden dolayı çok üzgünüm.'' ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın