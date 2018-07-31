Alman efsanesi Rummenigge'den Mesut Özil yanıtı

, geçtiğimiz günlerde yapılan sert eleştirilerin ardından Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayanhakkında konuştu.Alman futbounun önde gelen isimlerinden olan Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, Mesut Özil'in Türk kökeni nedeniyle eleştirilmediğini söylerken, yıldız ismin menajerlerine tepki gösterdi.Alman basınının konuyla ilgili sorularına kısa bir yanıt veren Rummenigge,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Reinhard Grindel, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı açıklayan Mesut Özil ile ilgili bazı konularda hatalı olduğunu itiraf etmişti.Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafı eleştirdiğini hatırlatan Grindel, ''Bunun ırkçı sloganlar çağrıştırılarak istismar edilmesinden dolayı çok üzgünüm.'' ifadelerini kullanmıştı.